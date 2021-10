ⓒ Getty Images Bank

Heute soll es noch einmal auf eine Insel gehen. Südkorea besitzt unzählige Inseln, etwa 4400, etwa 500 davon bewohnt, große und kleine, die meisten vor der West- und Südküste gelegen. Allein der der Verwaltungsbezirk Sinan in der Provinz Süd-Jeolla besteht aus knapp über 1000 Inseln. Die siebtgrößte davon ist Jeungdo, die sich inzwischen einen Namen als ökologisches Reiseziel gemacht hat, und hierhin machen wir uns heute auf.

Hier am Wattenmeer liegt die größte Salzfarm Koreas. Die in den 1950er Jahren entstandenen Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Sehenswert sind auch die Ausstellungshalle zum Wattenmeer, wo unter anderem auch alte Schätze aus Schiffswracks ausgestellt sind, die hier im Wattenmeer gefunden wurden, und der schöne Strand von Ujeon, unmittelbar an einem Kieferwald gelegen. Hier finden jedes Jahr im Sommer verschiedene Festivals zum Thema „Wattenmeer“ statt.