BTS nehmen das dritte Mal an UN-Vollversammlung teil und halten Rede

Die koreanische Gruppe BTS wurde vom südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zum Sondergesandten ernannt und nahm an der 76. UN-Vollversammlung teil. Am 20. September hielten sie eine Rede und hatten auch ihren jüngsten Hit “Permission to Dance” vorgetragen. Die Rede und das Musikvideo, das anschließend gezeigt wurde, wurden über den offiziellen UN-YouTube-Kanal, UN Web TV und UN-Twitter live übertragen.

Schon 2018 hatten BTS mit UNICEF kooperiert und bei der 73. UN-Generalversammlung eine Rede gehalten. Sie sagten, dass die Jugend sich selbst lieben sollte. Im letzten Jahr waren sie ebenfalls in New York, und sagten, dass trotz der Corona-Pandemie das Leben weitergehen sollte (Life goes on. Let’s live on).

Es wurde außerdem bekannt, dass das Magazin Rolling Stone das Lied “Dynamite” dieser Gruppe zu den 500 besten Liedern in der Geschichte zählt. Diese Liste wurde am 15. September veröffentlicht. Das Lied “Dynamite” wurde im August 2020 herausgegeben und schoss gleich auf Platz eins der Billboard Hot 100 Charts.