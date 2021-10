“Dolphin” von Oh My Girl hat sich in den Charts eingenistet

ⓒ WM Entertainment

Das Lied „Dolphin“ von der koreanischen Girlgroup Oh My Girl ist von allen Liedern von K-Pop-Girlgroups am längsten in den Charts vertreten.

Das Lied wurde im April letzten Jahres veröffentlicht und rangierte 502 Tage lang in den Melon Tagescharts. Vor allem der Refrain ist beeindruckend, so dass man das Lied auch nach einmaligem Hören nicht vergessen kann.

“Dun Dun Dance” von Oh My Girl ist ebenfalls beliebt. Es wurde im Mai dieses Jahres herausgegeben.