K-Pop World Festival in Changwon erfolgt online

Das K-Pop World Festival in Changwon soll in diesem Jahr online ausgetragen werden. Das Festival feiert schon das zehnte Jubiläum und ist ein Fest für K-Pop-Fans aus aller Welt. Bereits 400 Teams aus 100 Ländern haben in der Vorrunde um die Tickets für die Hauptrunde konkurriert. Zehn Finalisten wurden ausgewählt, und in Changwon wird dann der Gewinner bestimmt – so war es in den letzten neun Jahren. Allerdings werden die Finalisten wegen der Corona-Pandemie sich nicht an einem Ort versammeln können. Aus Sicherheitsgründen wird das Festival online durchgeführt.

Die K-Pop-Künstler werden dieses Mal nicht auf die Bühne treten, sondern an verschiedenen berühmten Orten Südkoreas ein Performance-Video aufnehmen und an dem Tag zeigen. Teilnehmen werden Monsta X, The Boyz, Stray Kids, ATEEZ, Aespa, Oh My Girl, ONEUS und Cravity.

Das Festival mit den Stars, bzw. den Videos von den Stars, wird am 15. Oktober im offiziellen YouTube-Kanal KBS World TV zu sehen sein. Am 3. November werden dann Aufzeichnungen vom Fest beim Sender KBS 2 ausgestrahlt.