Business Canvas ist Spezialist für Wissensmanagement-Lösungen

Das südkoreanische Unternehmen Business Canvas entwickelt eine umfassende Softwarelösung, die die Dokumentenverwaltung effektiver gestalten soll. Dazu sagt der Stratege für globale Geschäfte der Firma, Yoo Min-seung:





Business Canvas ist der Entwickler einer innovativen, dokumentenbasierten Wissensmanagement-Lösung mit dem Namen “Typed”. Das Unternehmen arbeitet hart daran, die Ineffektivität bei der Dokumentenverwaltung im digitalen Zeitalter zu beseitigen. Es hat innerhalb eines Jahres Investitionen von 2,5 Millionen Dollar seit der Gründung im Juli des vergangenen Jahres angezogen. “Typed” wird von mehr als 10.000 Testpersonen in aller Welt genutzt, obwohl es ein Beta-Test ist. Jeder kann sich darum bewerben und die Beta-Version auf typed.do testen.





Business Canvas wurde von Menschen mit unterschiedlichem akademischem Hintergrund gegründet, darunter Absolventen von der London School of Economics and Political Science oder der Seouler National-Universität. Sie verfolgten das Ziel, die Arbeit mit Dateien zu vereinfachen und effektiver zu machen. Wenn Dokumente erstellt werden, wird viel Zeit für die Suche nach den nötigen Informationen verbraucht, und es werden nacheinander verschiedene Ordner geöffnet, um bestimmte Dokumente zu finden. Es müssen verschiedene Programme heruntergeladen werden, um die Dateien auszulesen:





“Typed” ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Dateiformate wie etwa Websites, PDF, Word, Excel und andere auf einer Plattform ohne ein separates Viewer-Programm abzurufen. Es ist ein Arbeitsraum, der verstreute Informationen in bedeutungsvolles Wissen umwandelt, sodass die Menschen die Daten auf eine Weise verwalten können, wie sie es wollen. Ungeachtet des Formats oder des Tools verwaltet “Typed” alle Arten von Daten effektiv an einem digitalen Arbeitsplatz.





Dank “Typed” können die Nutzer in derselben Umgebung Daten sammeln und Dokumente produzieren. Das bedeutet, es müssen nicht mehr verschiedene Websites, Daten und Ordner geöffnet bleiben. Die “Backlink”-Funktion vereinfacht zudem die Datensuche. “Typed” analysiert die Verknüpfungen unter verschiedenen Aufgaben und empfiehlt die nötigen Informationen dazu. Das Programm erleichtert damit auch die Arbeit von zuhause in der Corona-Pandemie:





Während über die digitalisierte Arbeit im Büro schon seit langem diskutiert wird, entwickelte sich die digitale Zusammenarbeit zu einem der wichtigsten Themen in der Pandemie. Forbes prognostiziert, dass die Unternehmen ihr Budget für Software-Lösungen als Software als Service, oder kurz SaaS, mehr als verdoppeln werden. Der Markt für Software-Lösungen für Unternehmen ist explosiv gewachsen, es erscheinen immer mehr neue Produktivitäts- und Kollaborations-Tools. Doch wurden nur wenige Lösungen im Dokumentenbereich entwickelt. “Typed” ist ideal für die veränderliche Arbeitsumgebung. Die Leute müssen keine Telefonanrufe mehr tätigen oder Emails versenden, um herauszufinden, wie, wenn und wer geteilte Dokumente aktualisiert hat.





Die Beta-Version von “Typed” stieß bei den Testern auf positive Resonanz. Im März wurde es von Product Hunt, einer Art Billboard für Software, als “Produkt des Tages” beschrieben. Das Unternehmen zog Testpersonen aus 132 Ländern an. Es erwartet, dass die Zahl der Nutzer bis zum dritten Quartal dieses Jahres 20.000 übersteigen wird. Es konnte zudem Investitionen von mehreren Investmentfirmen anlocken. Es wurde unter anderem für den “Software High Growth Club” des südkoreanischen Ministeriums für Wissenschaft und ICT ausgewählt. Der Erfolg liegt auch in den Bemühungen des Unternehmens, sich mit den Nutzern auszutauschen:





Schon vor der Produktveröffentlichung nahmen wir mit potenziellen Nutzern Kontakt auf und fragten sie danach, welche Probleme sie fanden. Nach der Veröffentlichung befragten wir die Testpersonen weltweit nach ihrer Meinung zu dem Produkt. Wir sind uns immer der Endnutzer bewusst gewesen, und wir konnten in kleinen Schritten wachsen. Wir konzentrieren uns auf etwas, was sehr grundlegend, doch auch sehr schwierig ist. Das ist unser Vermögen.





Das Unternehmen gründete einen Ableger in den USA, um in den globalen Markt vorzustoßen. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Firmen will Business Canvas sein Geschäft auf die Märkte für Fortbildung und Unternehmen ausweiten:





Es mag zu ehrgeizig klingen, doch unser Ziel ist es, das Dateiensystem zu durchbrechen, das seit über 50 Jahre als Datei-Managementmethode Bestand hatte, und weltweit die Wende des Wissensparadigmas anführte. Wie die Erfindung des beweglichen Schriftmetalls während der Goryeo-Dynastie in Korea wäre es großartig zu sehen, wie Korea ein innovatives Tool entwickelt, das dabei hilft, noch einmal im 21. Jahrhundert Wissensfortschritte zu erzielen. Wir hoffen, diese Revolution durchführen zu können.