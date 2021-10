Bogenschützen bei WM in Recurve-Disziplin unschlagbar

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Bogenschützen haben bei den Weltmeisterschaften in South Dakota im Einzel der Frauen und Männer sowie im Mannschaftswettkampf die Goldmedaille in der Disziplin Recurve gewonnen. Kim Woo-jin und An San gewannen zweifach Gold.





Das Frauenteam mit An San, Kang Chae-young und Jang Min-hee schlug Mexiko im Finale mit 5:3-Sätzen. Auf dem Weg ins Finale hatten die südkoreanischen Bogenschützinnen Tschechien, England und Frankreich besiegt. Das Männerteam mit Kim Woo-jin, Oh Jin-hyek und Kim Je-deok holte Gold nach einem 6:0-Finalsieg gegen die USA.





Im Mixed-Team-Wettbewerb schlugen Kim Woo-jin und An San das Team aus Russland im Finale mit 6:0 und gewannen ihr zweites Gold. Seit der Einführung des Mixed-Team-Wettbewerbs bei den Weltmeisterschaften 2011 haben südkoreanische Bogenschützen kein einziges Mal den Titel abgegeben.





An San, dreifache Olympiasiegerin von Tokio, präsentierte sich auch bei den Weltmeisterschaften in Bestform. Sie sagte in einem Interview mit dem Internationalen Verband für Bogenschießen, nach dem guten Abschneiden bei den Olympischen Spielen habe sie mehr Selbstvertrauen gewonnen. Sie sei noch jung und es sei zu früh, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Sie wolle auch im nächsten Jahr in die nationale Auswahl kommen und die Goldmedaille bei den Asienspielen in Hangzhou gewinnen.





In der Disziplin Compound gewann das südkoreanische Mixed-Team bestehend aus Kim Jong-ho und Kim Yun-hee die Bronzemedaille.