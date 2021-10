Handballerinnen erneut Asienmeisterinnen

ⓒ YONHAP News, Korea Handball Association

Die südkoreanischen Handballerinnen haben die Asienmeisterschaften gewonnen.





Bei dem Turnier in der jordanischen Hauptstadt Amman setzten sie sich im Finale gegen Japan mit 33:24 durch und verteidigten das vierte Mal in Folge den Titel. Das Ass der Mannschaft war Chung Yu-ra, die allein elf Treffer erzielte.





Südkorea ist im Frauen-Handball die Topmannschaft in Asien. Die südkoreanischen Handball-Frauen gewannen seit ihrem Sieg bei den ersten Asienmeisterschaften im Jahr 1987 das Turnier 15 Mal. Von 1987 bis 2000 siegten sie ununterbrochen.





In den 32 Spielen, die Südkorea gegen den diesmaligen Finalgegner Japan bisher bestritt, gab es nur drei Niederlagen. Seit 2010 verlor die südkoreanische Mannschaft kein einziges der 15 gegen Japan ausgetragenen Spiele. Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio hatten die südkoreanischen Handballerinnen das japanische Team in der Gruppenphase mit 27:24 geschlagen.





Die südkoreanischen Handballerinnen werden im Dezember bei den Weltmeisterschaften in Spanien an den Start gehen. Aus Asien nehmen auch Japan, Kasachstan, Iran und Usbekistan an dem Turnier teil.