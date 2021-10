Kwon Soon-woo gewinnt erstmals ATP-Turnier

ⓒ YONHAP News, www.facebook.com/withKTA

Tennisspieler Kwon Soon-woo hat sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewonnen.





Der 24-Jährige setzte sich im Finale der Astana Open in Nur-Sultan Kasachstan gegen den Australier James Duckworth mit 2:0-Sätzen durch und bejubelte seinen ersten ATP-Titel. Das Spiel dauerte eine Stunde und 26 Minuten.





Nach 18 Jahren hat damit wieder ein Südkoreaner bei einem ATP-Turnier im Einzel gewonnen. Zuletzt war das Lee Hyung-taik 2003 bei den Adidas International gelungen.





Für seinen Sieg erhielt Kwon Soon-woo ein Preisgeld in Höhe von 47.080 Dollar und 250 Ranking-Punkte. Mit insgesamt 1149 Punkten könnte Kwon auf der Weltrangliste bis auf Rang 57 vorrücken. Dies wäre seine bisher beste Platzierung. Er liegt dann nur drei Ränge hinter der asiatischen Nummer eins Kei Nishikori aus Japan.





Letztes Jahr wurden wegen der Coronapandemie viele Turniere der ATP-Tour abgesagt. Seit Februar nahm Kwon vier Wochen in Folge an der Turnierserie teil und schob sich auf der Weltrangliste bis auf Platz 69 vor. Bei den French Open schaffte er es bis in die dritte Runde. Dies war sein bis dahin bestes Ergebnis bei einem Grandslam-Turnier.