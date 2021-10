BTS tritt bei „Global Citizen Live“ auf

ⓒ Big Hit Music

Die populäre K-Pop-Boyband BTS startete ein internationales Musikfestival mit der Darbietung ihrer Hits an einem bekannten Ort in Seoul.





Die Boyband war der Eröffnungsakt für „Global Citizen Live“, ein 24-stündiges Konzert mit internationalen Spitzenmusikern. BTS präsentierte eine im Voraus aufgezeichnete Aufführung von „Permission to Dance“ am Tor Sungnyemun, Südkoreas erstem Nationalschatz.





Neben „Permission to Dance“ gab die Band an derselben historischen Stätte auch ihren Hit „Butter“ zum Besten. BTS war die einzige Gruppe, die an der live gestreamten Show von Seoul aus teilnahm.





Das „Global Citizen Live“ wurde von der 2008 in New York gegründeten Gruppe Global Citizen als Teil ihrer Kampagne veranstaltet, um Covid-19 zu bekämpfen, gegen Armut vorzugehen und den Planeten zu schützen.