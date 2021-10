Lieder über den Mond

Die Chuseok-Feiertage sind vorbei und schon steht man mitten im Herbst. Nur noch drei Monate verbleiben vom Jahr 2021 und nicht wenige überkommt der Gedanke, dass das Jahr zu schnell an einem vorbeigezogen ist. Und sie kommen vielleicht ins Grübeln darüber, was man oder was man nicht alles erreicht hat. Auf diesen Gemütszustand bezieht sich auch das Danga „Sacheolga“사철가 bzw. „Lied der vier Jahreszeiten“. Da heißt es unter anderem:





Es ist wohl Frühling, da nah und fern die Blumen die Berge bedecken.

Der Frühling mag gekommen sein, doch trist erscheint mir die Welt.

Gestern war ich noch jung, heute bin ich betrüblich alt.





Das Leben kann einem bedeutungslos erscheinen, wenn die Zeit an einem vorbeizurasen scheint. Doch das Leben ist zu kurz, um sich darüber zu sorgen, worauf man keinen Einfluss hat, oder sich über andere Leute zu grämen. Das Beste ist daher, die verbleibende Zeit wertzuschätzen und sie mit den Lieben sowie den Dingen zu verbringen, die man gern macht. Das ist die Botschaft von dem Danga „Lied der vier Jahreszeiten“.





Der klare Herbsthimmel in Korea zeigt sich tagsüber in einem strahlenden Blau, während nachts silbern der Mond scheint und man auch schon mal eine Schar Wildgänse vorbeiziehen sehen kann. Diese stimmungsvollen Herbstnächte boten im alten Korea den perfekten Rahmen für eine reizvolle Bootsfahrt auf dem Fluss. Manche Bootsausflüge konnten mehrere Boote umfassen, in denen auch zahlreiche Musiker, Sänger sowie Gisaeng saßen, um die Angehörigen der Oberschicht aufs Beste zu unterhalten. Mit solchen opulenten Bootsfahrten wurden ganz unverblümt der Reichtum und die Macht der Gastgeber zur Schau gestellt, nicht immer zeugten sie von gutem Geschmack für die Künste.





Nach Ansicht der Seonbi bzw. gebildeten Adligen lag bei der echten Wertschätzung der Künste der Fokus auf Einfachheit und nicht auf prunkvolle Prahlerei. So genügte es ihnen, dass lediglich zwei oder drei gute Freunde in einem kleinen Boot saßen und gemeinsam eine Flasche Wein teilten, während sie dabei Gedichte vortrugen oder philosophische Ideen diskutierten. Eine solche Szene wird in dem Lied „Woljeongmyeong“월정명 beschrieben. Es beruht auf einem dreizeiligen Sijo-Gedicht über eine Bootsfahrt auf einem ruhig dahinfließenden Fluss im herbstlichen Mondschein. Im Boot sitzt ein vornehmer Mann, der zum Spaß seinen Botenjungen damit beauftragt, den Mond aus dem Wasser zu holen, um ihn besser zu begutachten. Während viele Sijo-Gedichte oftmals melancholisch klingen, wird das „Woljeongmyeong“ in einem gelassenen Tonfall vorgetragen.





Ein anderes Lied über den Mond stammt aus der Baekje-Zeit aus der Stadt Jeongeup정읍 in der Nordprovinz Jeolla und ist deshalb auch als „Jeongeupsa“정읍사 bekannt. In dem Lied spricht eine Frau ein Gebet an den Mond, damit ihr Ehemann von seiner Geschäftsreise unbeschadet nach Hause zurückkehrt. Da heißt es dann:





Oh, lieber Mond, steige hoch hinauf und scheine bis in die Ferne.

Denn mich treibt die Sorge, dass mein Mann im Dunkeln in eine Schlammgrube fällt.





Das Lied wurde über viele Jahrhunderte hinweg bis zur Goryeo-Zeit überliefert und wurde sogar am Königshof aufgeführt. Während der Joseon-Zeit geriet das Stück dann aber in Vergessenheit und erhalten ist heute nur noch die Melodie. Die Melodie war nämlich im Laufe der Zeit irgendwann zu „Sujecheon“수제천 umbenannt worden und konnte als Stück der koreanischen Hofmusik, das bei wichtigen königlichen Zeremonien zu Ehren des Kronprinzen aufgeführt wurde, bis in die Gegenwart bewahrt werden. Der Geist von „Jeongeupsa“ hallt weiterhin in den von ihm inspirierten Adaptionen wie das Geomungo-Stück mit dem Titel „Dalha“ wider.





