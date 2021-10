Netflix-Serie „Squid Game“ begeistert Menschen weltweit

ⓒNetflix, Inc.

Die südkoreanische Netflix-Serie „Squid Game“ ist weltweit auf dem Vormarsch.





Als erste südkoreanische Produktion landete die Serie auf dem Spitzenplatz der Netflix-Charts in den USA. In fast allen der 83 Länder, in denen der Streamingdienst seinen Service anbietet, steht „Squid Game“ auf Platz eins der Netflix-Top-10.





Laut Angaben von FlixPatrol, einer Webseite zur Ermittlung der Listen der beliebtesten Produktionen auf Netflix, kletterte „Squid Game“ mit Stand Montag in 76 von 83 Ländern auf den Spitzenrang der beliebtesten Fernsehserien. In den restlichen Ländern kam der südkoreanische Hit auf Platz zwei. In den Netflix Top-10 weltweit ist die Serie mit 822 Punkten die ungeschlagene Nummer eins vor „Sex Education“, das sich auf dem zweiten Platz hält.





„Squid Game“ handelt davon, dass eine Gruppe von Menschen in einem makabren Überlebensspiel ihr Leben riskiert, um sich das Preisgeld von 45,6 Milliarden Won (38,5 Millionen Dollar) zu sichern. Die Teilnehmer sind Menschen verschiedenster sozialer Herkunft, die arm oder hoch verschuldet sind. Darunter sind Überläufer aus Nordkorea, entlassene Arbeiter und in der Währungskrise gescheiterte Fondsmanager. Das Spielfeld ist eine Miniatur der Gesellschaft.





Die Serie erhielt von der US-amerikanischen Filmkritikseite Rotten Tomatoes eine Quote von 100 Prozent. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schrieb, Squid Game sei eine der bizarrsten und bezauberndsten Netflix-Serien. Decider, das Webangebot der New York Post für Popkultur, bemerkte, eine erfrischende Idee sei in ein spannendes Drama verwandelt worden.





Der Erfolg von Squid Game stellt die Stärke von Inhalten koreanischer Popkultur unter Beweis. Nach dem Oscargewinn des Films Parasite hatten die südkoreanischen Netflix-Originalserien Kingdom und Sweet Home einen Trend ausgelöst. Südkorea hat sich damit einen festen Platz als führendes Produktionsland von Contents gesichert.





Bloomberg zufolge zeige Squid Game, dass Südkorea in seiner Fähigkeit Contents zu produzieren, Hollywood mittlerweile gewachsen sei.