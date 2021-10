Iran will vollständig gegen Covid-19 geimpfte Touristen empfangen

ⓒ YONHAP News

Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Touristen dürfen ab November wieder in den Iran reisen. Wie das iranische Tourismusministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur ILNA mitteilte, sollen ab Ende Oktober oder Anfang November wieder Visa für Touristen ausgestellt werden. Diese Entscheidung sei bei einer Sitzung der Regierungsbehörden übergreifenden Kommission für Corona-Maßnahmen getroffen worden.





Der Iran hatte im März letzten Jahres die Einreise ausländischer Touristen wegen der Coronapandemie verboten. Nach Angaben des Tourismusministeriums besuchten 2019 über 8,8 Millionen Ausländer das Land. Als Folge der Coronakrise brach die Zahl der ausländischen Touristen im letzten Jahr um 94 Prozent ein. Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für den Iran, der wegen der US-Sanktionen seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise steckt.





Die Zahl der Neuinfizierten an einem Tag erreichte in dem Land letzten Monat mit über 50.000 den Höhepunkt. In den letzten Wochen zeichnete sich jedoch dank beschleunigter Impfungen eine leichte Entspannung ab. Am heutigen Mittwoch wurden 11.701 neue Coronafälle gezählt.