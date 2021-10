Nur wenige demokratische Bewerber für Parlamentswahlen in Hongkong

ⓒ YONHAP News

Das neue Sicherheitsgesetz sowie die Neugestaltung des Wahlgesetzes für Hongkong haben die Opposition der Selbstverwaltungszone ausgehöhlt. Von der führenden Oppositionspartei Demokratische Partei hat sich bislang keine einzige Person für eine Kandidatur bei den Parlamentswahlen im Dezember beworben. Offenbar sind dies die Auswirkungen des im Juni letzten Jahres von Peking erlassenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong, demnach antichinesische Aktivitäten strengstens kontrolliert und bestraft werden.





Laut lokalen Medien habe die Demokratische Partei am vergangenen Sonntag bei einer Vollversammlung den Stand der Bewerbungen für eine Kandidatur bei den Parlamentswahlen überprüft. Bis zu dem betreffenden Tag habe jedoch keine einzige Person in der Partei Interesse an einer Kandidatur signalisiert. Der Parteivorsitzende Lo Kin-hei sagte in einem Interview mit der Zeitung Ming Pao, einigen Medienberichten nach sollen einige Parteimitglieder entsprechende Ambitionen bekundet haben. Offiziell sei jedoch keine Bewerbung eingegangen. Auch er habe nicht die Absicht, zu kandidieren.





Die Demokratische Partei stand in den Jahren 2019 und 2020 im Mittelpunkt der Proteste gegen das Auslieferungsgesetz sowie gegen das Sicherheitsgesetz, mit denen China den Druck auf die Sonderverwaltungszone erhöhen wollte. Nach der Verhaftung und dem geschlossenen Rücktritt von pro-demokratischen Abgeordneten hat die demokratische Opposition jedoch erheblich an Einfluss verloren.





Darüber hinaus wurde im vergangenen März in Hongkong ein neues Wahlsystem eingeführt, mit dem sichergestellt werden sollte, dass nur noch „China-loyale Patrioten“ die Sonderverwaltungszone regieren. Nach dem geänderten Wahlgesetz werden Kandidaten sowohl für das Parlament als auch für den Wahlausschuss des Regierungschefs erst auf ihre Tauglichkeit bzw. ihre Gesinnung hin überprüft.





Vor einer Woche hatten 1.500 ausgewählte Bürger eine Kommission gewählt, die im Dezember den nächsten Regierungschef von Hongkong sowie 40 der 90 Abgeordneten für das neue Stadtparlament wählt. Die stimmberechtigten Bürger stammten überwiegend aus China-loyalen Kreisen. Nur eine Person gehörte dem pro-demokratischen Lager an.