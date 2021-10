China will Zugang der Jugendlichen zu Computerspielen weiter einschränken

ⓒ YONHAP News

China will in den kommenden zehn Jahren Maßnahmen in Zusammenhang mit der Einschränkung des Zugangs zu Computerspielen verschärfen. Unter 16-Jährige sollen auch keine Live-Webcast-Dienste nutzen dürfen.





Der Staatsrat der Volksrepublik China gab am Montag einen entsprechenden Zehnjahresplan für die Richtung seiner Politik zu Frauen und Kindern bekannt. Darin kündigte das höchste Verwaltungsorgan eine Verschärfung der Kontrolle von Onlinespielen, Internet-Live-Sendungen und Social-Media-Apps an. Unternehmen, die Computerspiele, Live-Webcast, Videos und Social Media-Dienste anbieten, werden verpflichtet, eine Vorkehrung zu treffen, mit der Nutzungsrechte und Nutzungszeiten ihrer Angebote durch Minderjährige eingeschränkt werden. Jugendliche unter 16 Jahren sollen auch keinen Live-Webcast betreiben dürfen.





Die chinesische Regierung hatte im letzten Monat neue Regeln eingeführt, wonach sich unter 18-Jährige nur noch freitags sowie am Wochenende und an Feiertagen zwischen 20 und 21 Uhr mit Computerspielen beschäftigen dürfen. Zu allen anderen Zeiten ist es Unternehmen untersagt, Spiele anzubieten. China hatte davor schon 2019 die Spielzeit von Jugendlichen unter 18 Jahren auf 90 Minuten unter der Woche und am Wochenende sowie an Feiertagen auf drei Stunden stark begrenzt. Der Behörde zufolge soll die „körperliche und geistige Gesundheit“ von Jugendlichen geschützt werden, indem die exzessive Nutzung von Onlinespielen verhindert wird.





Das Internet-Unternehmen Byte-Dance, welches die größte chinesische Videoplattform Tiktok betreibt, teilte zu den Regulierungsmaßnahmen der Regierung mit, seine Nutzungszeit für Kinder jünger als 14 Jahre auf täglich 40 Minuten zu begrenzen und für diese Altersgruppe von 22 bis 6 Uhr den Zugang zu blockieren. Der Tencent-Konzern hatte bereits im Juli von sich aus Maßnahmen eingeführt, die dafür sorgen sollten, dass Jugendliche nachts keine Online-Spiele mehr spielen können.