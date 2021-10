Flagge zeigen am Nationalfeiertag

ⓒ Getty Images Bank

An diesem Sonntag, dem 3. Oktober 2021, feiern die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Korea gleichzeitig, wenn auch getrennt voneinander, ihren höchsten Nationalfeiertag. In Deutschland ist es die Wiedervereinigung von 1990; davor wurden in der DDR der 7. Oktober als „Tag der Republik“ gefeiert, in der alten Bundesrepublik der 17. Juni als „Tag der deutschen Einheit“ in Erinnerung an den Volksaufstand 1953 in der DDR. Der National Foundation Day in Südkorea hat eine viel längere Tradition und geht auf die Legende von der Gründung des ersten koreanischen Königreichs (Gojoseon) durch den mythischen Gründervater Dangun im Jahr 2333 v.Z. zurück. Seit 1949 ist der 3.10. gesetzlicher Feiertag in Südkorea (nicht in Nordkorea). Im Vorfeld werden Straßen und Häuser mit der Landesflagge geschmückt, was für uns Deutsche ein ungewöhnliches Bild ist. Also sprechen wir heute darüber.