Tischtennis-Damen holen bei Asienmeisterschaften Silber

Die südkoreanischen Tischtennisspielerinnen haben bei den Asienmeisterschaften im Mannschaftswettbewerb den zweiten Platz belegt.





Im Finale des Turniers in Lusail, Katar unterlagen Shin Yu-bin, Jeon Ji-hee und Lee Sh-on den Japanerinnen mit 0:3. Das Team hatte dem schnellen und offensiven Spiel des ambitionierten Nachwuchses aus Japan kaum etwas entgegenzusetzen.





Im ersten Einzel traf Shin Yu-bin auf Minami Ando. Gegen die Japanerin hatte Shin die Woche davor beim WTT Star Contender in Doha verloren. Die Chance, sich diesmal für die Niederlage zu revanchieren, konnten die Südkoreanerinnen nicht nutzen. Shin ging zwar mit dem Gewinn des ersten Satzes in Führung, musste aber dann drei Sätze in Folge abgeben.

Im zweiten Einzel spielte Jeon Ji-hee gegen die Siegern des Star Contender, Hina Hayata. Auch Jeon konnte die Niederlage gegen die Japanerin im vorhergehenden Turnier nicht wettmachen. Sie wurde von den temporeichen und aggressiven Angriffen der jungen Japanerin förmlich überrumpelt.





Asiens Spitzenreiter China war bei dem Turnier diesmal nicht vertreten. Einzig aus Südkorea und Hongkong hatten die besten Spielerinnen, die bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gegangen waren, an dem Turnier teilgenommen. Aus Japan und Singapur waren junge Nachwuchsspielerinnen aus der Ersatzmannschaft angetreten. Japan konnte trotz des Fehlens der besten Spielerin Hitomi Sato im Mannschaftswettkampf den Sieg bejubeln. Dies zeigt, dass eine Erweiterung der Basis des Frauen-Tischtennis in Südkorea dringend nötig ist.