Nationale Jugendmeisterschaft im Taekwondo wegen Corona-Fällen abgesagt

Die Wettbewerbe des nationalen Jugend-Sportfestes im Taekwondo sind wegen Corona-Fällen unter den Teilnehmern abgesagt worden.





Die Stadt Taebaek in der Provinz Gangwon teilte mit, dass während der Wettbewerbe in der Gowon-Sporthalle der Stadt bei drei Athleten am vergangenen Donnerstag eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden sei. Ein Athlet sei bei einem Test nach der Infizierung eines Familienmitglieds positiv getestet worden. Die restlichen zwei hätten mit ihm engen Kontakt gehabt.





Angesichts der Corona-Fälle wurden die Wettbewerbe abgesagt und sämtliche Teilnehmer nach Hause geschickt. Die Veranstaltung wurde am Mittwoch letzter Woche eröffnet und sollte bis Freitag dauern.





Die Wettbewerbe des nationalen Jugend-Sportfestes 2021 finden seit Mai getrennt nach Disziplinen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten statt. Den Auftakt machte das Volleyball-Turnier im Mai in Jecheon in der Provinz Nord-Chungcheong, gefolgt von den Wettbewerben in Handball und Baseball. Taekwondo war die 27. Sportart. Im vergangenen Jahr fand das Sportfest wegen der Corona-Pandemie nicht statt.