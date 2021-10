Einfach asiatisch kochen

ⓒ privat

Cha-Hwan Kim gehört zum Team von EasyCookAsia. Einem Berliner Startup, das sich darauf spezialisiert hat authentische asiatische Küche in deutsch und bald auch andere europäische Haushalte zu bringen. Bisher spielt Korea dabei eine besondere Rolle. Warum das so ist, wie EasyCookAsia funktioniert und warum die One Korea Box grade so wichtig ist, darüber haben wir im „Treffen zweier Welten” mit Cha-Hwan Kim gesprochen.