Englische Fans bejubeln Länderspieltor von Tottenham-Stürmer Son Heung-min

Tottenhams Son Heung-min ist für seinen Siegtreffer im WM-Qualifikationsspiel der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft am vergangenen Donnerstag auch von den Fans seines englischen Vereins bejubelt worden.





Südkorea hatte das Heimspiel in der Schlussphase der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegen Syrien mit 2:1 gewonnen. Son Heung-min sorgte dank eines Treffers in der 89. Minute für den späten Heimerfolg. Mittelfeldspieler Hwang In-beom hatte davor in der 48. Minute zur Führung getroffen, ehe Omar Khribin in der 84. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte.





Mit zwei Siegen und einem Unentschieden befindet sich Südkorea aktuell auf Platz zwei der Gruppe A. Nach dem Sieg gegen Syrien war die Mannschaft kurze Zeit an der Spitze der Tabelle. Der Iran konnte sich jedoch kurze Zeit darauf mit einem Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate die Spitzenposition zurückholen.





Son Heung-min war gegen Syrien die vollen 90 Minuten im Einsatz, obwohl er erst zwei Tage davor eingereist war und von der Reise noch erschöpft gewesen sein müsste. Wenige Tage vor seinem Flug nach Südkorea war Son noch für Tottenham gegen Aston Villa aufgelaufen. Zwar wirkte er nicht ganz so spritzig wie sonst, dennoch versuchte er unermüdlich, die Abwehrreihen des Gegners durcheinanderzuwirbeln und Torchancen herauszuspielen.





Die Fans seines englischen Vereins hatten das Spiel verfolgt und Son in hohen Tönen gelobt. „The Tribune“ brachte eine Zusammenfassung von Kommentaren der Tottenham-Fans. Darin hieß es unter anderem, man könne nicht oft genug betonen, dass Son Heung-min der weltbeste Stürmer sei. Son sei zu jeder Zeit und an jedem Ort der Schlüsselspieler und der einzige Weltklassespieler im Verein. Man müsse ihm wie in der südkoreanischen Nationalmannschaft die Kapitänsbinde geben.