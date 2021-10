Pferd aus koreanischem Rennstall gewinnt Lukas Classic Stakes

ⓒ YONHAP News, LetsRun

Das der Korea Racing Authority (KRA) zugehörige Rennpferd Knicks Go hat die Lukas Classic Stakes gewonnen. Die Lukas Classic Stakes sind ein amerikanisches Vollblutpferderennen der Klasse III ab drei Jahren über eine Distanz von 1800 Metern, das jährlich im Herbst in Churchill Downs in Louisville, Kentucky, stattfindet.

KRA teilte mit, dass Knicks Go und Reiter Joel Rosario mit einem Vorsprung von 9,6 Metern den ersten Platz belegt haben. Knicks Go wurde im Jahr 2017 bei einer Auktion in den USA ersteigert. Das Rennpferd debütierte 2018 und gewann in dem betreffenden Jahr die Breeders Futurity Stakes in Lexington, Kentucky und erklomm sofort die Weltspitze. 2020 verbuchte das Pferd einen Sieg beim Breeders Cup G1. Dieses Jahr siegte Knicks Go beim Pegasus World Cup, einem amerikanischen Pferderennen für Vollblüter, das im Gulfstream Park in Florida ausgetragen wird.





Knicks Go ist fünf Jahre alt. Anfang November wird das Rennpferd bei den Breeders Cup, der höchstdotierten amerikanischen Serie von 13 Galopprennen, in der Kategorie Classic antreten. Die Breeders Cup werden auch als Olympiade der Pferderennen bezeichnet.