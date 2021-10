Der globale Erfolg der Dramenserie ‘Squid Game’

ⓒ NETFLIX

Die koreanische Dramenserie “Squid Game” setzte sich an die Spitze der täglichen Charts des amerikanischen Streamingdienstes Netflix in allen 83 Ländern einschließlich der USA und Indiens, in denen das Unternehmen seine Streams anbietet. Seit der Premiere am 17. September zog die Serie weltweit 82 Millionen Zuschauer an. Die Kostüme, Snacks und Spiele, die darin vorkommen, genießen in der realen Welt große Popularität. In den sozialen Medien spielen die Fans mittlerweile Parodien darüber ein. Warum sind die Menschen weltweit so sehr vor einem Überlebensdrama fasziniert, das unter Verwendung traditioneller koreanischer Spiele soziale Ungleichheiten ans Licht bringt? Dazu sagt der Kommentator Kim Heon-sik:





Es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass “Squid Game” die Welt erobert hat. Die Überlebensspiele in der Serie bestehen aus Kinderspielen, die von vielen Koreanern gespielt wurden, als sie klein waren, darunter Rotes Licht/Grünes Licht, das Herausschneiden einer Form aus einem traditionellen Candy sowie das Murmelspiel und das Squid Game. Junge Menschen in aller Welt finden diese Spiele wirklich einzigartig. Laut dem US-Unterhaltungsindustrie-Magazin Variety zeigt “Squid Game” die unverkennbaren Empfindlichkeiten der Koreaner und zugleich die universalen Emotionen von Menschen in der ganzen Welt. Auch wirft es ein Licht auf die Polarisierung. Einige populäre Elemente, die in dem Oscar-prämierten koreanischen Film “Parasite” gezeigt werden, finden sich auch in “Squid Game”.





Mit dem Erfolg der Serie stellt sich auch die Frage nach ihren potenziellen wirtschaftlichen Effekten. Die koreanische TV-Serie “Abkömmlinge der Sonne” von 2016 etwa hat schätzungsweise mehr als 2,5 Milliarden Dollar an wirtschaftlichen Effekten gehabt. Eine beliebte Serie verhilft der entsprechenden Produktionsfirma natürlich zu Gewinnen und den beteiligten Schauspielern und Schauspielerinnen zum Ruhm. Auch die Produkte, die darin gezeigt werden, werden populär. So gingen Kleidung und Lebensmittel, die in “Squid Game” auftauchen, bereits viral:





Vor Halloween verkauften sich die grünen Trainingsanzüge, die Masken und rosafarbenen Uniformen, die die Wächter in dem Drama tragen, sehr gut. Weltweit zeigen die Fans starkes Interesse am Dalgona-Candy, einer koreanischen Süßigkeit, die im Drama gezeigt wird. Das Dalgona-Kit wird für etwa 26 Dollar verkauft. Koreanische Instantnudeln, Ramyeon, sind weltweit bekannt. Die meisten denken, dass man sie gekocht isst. Doch in “Squid Game” essen einige Figuren ungekochte Ramyeon, während sie den koreanischen Schnaps Soju trinken. Das Drama scheint eine neue K-Food-Sensation zu kreieren, so wie die Kombination von Ramyeon-Marken, “Jjapaguri”, durch “Parasite” ein Hit wurde.





Die Popularität von “Squid Game” lässt sich auch an den Suchwörtern erkennen. Die Zuschauer weltweit wollen etwa wissen, wieviel das darin vorkommende Preisgeld von 45,6 Milliarden Won in ihrer eigenen Währung ist. Das sind etwa 33 Millionen Euro. Die Popularität koreanischer Kulturinhalte, etwa durch die Boygroup BTS in der K-Popmusik, den Film “Parasite” und jetzt durch “Squid Game” wird weltweit größer:





Ich denke, die Fähigkeit der Koreaner, rasch auf etwas zu reagieren, steht hinter der Macht des K-Content. Auch ist Korea ein digitales Machtzentrum, das es schafft, Wissen und Informationen in Echtzeit zu teilen und neu zu organisieren. Die Koreaner sind schnell darin, herauszufinden, welche Inhalte die Menschn weltweit anziehen. Die Koreaner sind auch bereit, westliche Kultur aufzunehmen, während sie Emotionen zum Ausdruck bringen, die für Asien typisch sind. Koreanische Inhalte bringen zahlreiche Elemente, die sich in westlichen Ländern nicht finden. Mit anderen Worten, die Koreaner sind schnell, Inhalte zu verbreiten, die im globalen Trend liegen, während sie das volle Spektrum westlicher und östlicher Emotionen vorführen.





Netflix ist der größte Nutznießer des Erfolgs von “Squid Game”. Die Service-Plattform zog neue Abonennten an und ihr Aktienpreis zog stark an. Dank “Squid Game” hat sich der Marktwert in nur zwei Wochen um zehn Milliarden Dollar erhöht. Es gibt allerdings einige Kontroversen:





Netflix ist mit dem Internet durch den koreanischen Internetservice-Anbieter SK Broadband verbunden, das Netflx verklagt hat, damit es für die Kosten durch den steigenden Datenverkehr aufkommt. Netflix hat bisher nichts für die Netznutzung bezahlt, obwohl es in Koea große Gewinne einfuhr. Einheimische Firmen beschweren sich über eine “umgekehrte Diskriminierung”, weil sie die Kosten für die Netznutzung zahlen. Während der jüngsten Überprüfung durch die Nationalversammlung in Korea wurde Netflix auch dafür kritisiert, Steuern hinterzogen zu haben, indem es seinen operativen Gewinn senkte und 77 Prozent seines Umsatzes in Korea als Provision an das Hauptquartier im Ausland transferierte.





Dennoch ist Netflix der beliebteste Streamingdienst unter den koreanischen Produzenten. Es hat mehr als 200 Millionen Abonennten, und die Produzenten können sagen, was sie wollen, ohne wegen des Erfolgs oder Misserfolgs beunruhigt zu sein. Es gibt keine Beschränkungen für Genres und Themen. Für einheimische OTT-Service-Anbieter wie Tving und Wavve bedeutet das, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Over-the-top-content (OTT) steht für die Übermittlung von Inhalten über Internetzugänge:





Lokale OTT-Service-Anbieter sollten koreanische Produzenten anlocken, indem sie bessere Geschäftsbedingungen anbieten, was die Schutzrechte und die Gewinnverteilung betrifft. Mit Blick auf die Popularität von K-Content wird der Verdienst vor allem den grenzenlosen Interaktionen mit dem globalen Publikum zugeschrieben. “Squid Game” zeigt einmal mehr, dass es für die koreanischen Content-Produzenten wichtig ist, mit den Menschen weltweit zu kommunizieren.