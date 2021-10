Itzy stürmt mit erstem Album an die Spitze der Charts

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Itzy ist mit ihrem ersten regulären Album “Crazy in Love” auf den Spitzenplatz der Worldwide iTunes Album Charts gekommen. Das neue Werk der Mitglieder wurde am 24. September herausgegeben und einen Tag darauf stand es schon an der Spitze. Schon am Tag der Herausgabe war das Album gefragt. Es besetzte auf Anhieb den ersten Platz von iTunes Album Charts 15 verschiedener Länder. Das Lied “Loco” aus dem Album ist ebenfalls sehr beliebt. Die Fans hörten es sich gleich mehrmals an, so dass man es in oberen Regionen verschiedener Musikranglisten wiederfinden konnte. Natürlich sollte die Beliebtheit des Musikvideos zum Lied nicht unerwähnt bleiben.

Itzy haben ihre Aktivitäten mit dem neuen Album begonnen. Sie stellten sich erstmals am 24. September in der Musiksendung des Senders KBS2 Musicbank vor, dann traten sie weiter in anderen Musiksendungen auf.

Itzy sind auch in der Talkshow “The Kelly Clarkson Show” aufgetreten und boten ihre Performances zum neuen Lied “Loco” dar.