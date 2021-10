Blackpink nimmt an “Dear Earth”-Kampagne teil

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Gruppe Blackpink wird am 23. Oktober an der „Dear Earth“-Kampagne zum Thema Klimawandel teilnehmen. Der Papst, der frühere US-Präsident Barack Obama und weitere Persönlichkeiten aus aller Welt werden mitwirken. Blackpink sind die einzigen Vertreter aus der K-Pop-Szene. Die Girls werden an dem Tag als Rednerinnen auf der Bühne stehen. Sie werden nicht nur etwas zur Wichtigkeit des Klimaschutzes sagen, sondern auch Lieder vortragen. Daher sind viele am Mitwirken von Blackpink interessiert.

Blackpink haben im August 2016 debütiert und seitdem viele Hitsongs veröffentlicht. Da sie sehr erfolgreich sind und viele Follower auf YouTube, Instagram und weiteren sozialen Netzwerken haben, beteiligen sie sich an vielen Kampagnen.