Girlgroup Blackswan bei Konzert zur Feier von 120 Jahren Beziehungen mit Belgien

Die international besetzte koreanische Gruppe Blackswan hat am 24. und 25. September am Gratulationskonzert anlässlich der 120 Jahre seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Belgien teilgenommen. Die Gruppe besteht aus insgesamt vier Mitgliedern: zwei Koreanerinnen, einer Belgierin und einer Brasilianerin. Das Konzert wurde auf dem Place de Brouckere in Brüssel ausgetragen und die Anwesenden waren vollends zufrieden.

Trotz Covid-19 waren etwa 12.000 Personen zusammengekommen.

Blackswan haben einen eindrucksvollen Auftritt absolviert. Wegen der Infektionsgefahr wurde das Fantreffen auf 50 Teilnehmer begrenzt und in zwei Sektionen unterteilt, aber alle Plätze waren schon längst ausverkauft.

Blackswan sind schon am 29. September nach Korea zurückgekommen und bereiten sich auf ein Album vor, das Mitte Oktober veröffentlicht werden wird.