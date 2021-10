TXT veranstalten erstes Solokonzert

ⓒ Big Hit Music

Die Gruppe Tomorrow X Together (TXT) hat am 3. Oktober ihr erstes Solokonzert veranstaltet. Die fünf Mitglieder haben insgesamt 25 Lieder gesungen und das Konzert dauerte 150 Minuten. Für die Fans war es eine unvergessliche Zeit gewesen. Fans aus 126 verschiedenen Ländern haben eingeschaltet, Delay Streaming Services werden dann am 10. Oktober zu sehen sein, so dass auch Fans, die am 3. Oktober nicht mit dabei sein konnten, ihre Idole auf der Bühne sehen können.

Die Jungs debütierten vor zwei Jahren und sieben Monaten und diese Zeit haben sie auf der Bühne noch einmal Revue passieren lassen. Sie trugen ihre repräsentativen Songs mit tollen Performances vor.

Die Mitglieder bedankten sich bei ihren Fans und sangen ein unveröffentlichtes Lied. Dann ging das Konzert zu Ende.

TXT wollen am 10. November eine EP in Japan herausgeben.