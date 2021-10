Itzy tritt in verschiedenen YouTube-Kanälen auf

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Itzy macht derzeit nicht nur mit Gesang auf sich aufmerksam. Auch mit Auftritten in verschiedenen YouTube-Kanälen sorgen sie für Gesprächsstoff und die jungen Damen zeigen vor der Kamera auch neue Seiten von sich.

Die Gruppe hat am 24. September ihr erstes reguläres Album herausgegeben. Sie sind derzeit mit dem Lied “Loco” aus dem Album erfolgreich aktiv. Aber zugleich wurden sie von ihren Sängerkollegen wie Rain und Jessi, die alle einen eigenen YouTube Kanal haben und Shows produzieren, eingeladen. In den Shows erzählten die Mitglieder dieser Girlgroup von Dingen, die sie in TV-Shows noch nicht verraten habe. Für die Fans ist es eine große Freude, ihre Idole mal anders zu erleben.

Das neue Album “Crazy in Love” wurde binnen einer Woche über 259.700 Mal verkauft und kam nach dem Stand des 28. September auf Platz drei der Top 10 Album Debut Global von Spotify. Das Musikvideo zum Lied “Loco” wurde bis zum 4. Oktober über 65,5 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen.