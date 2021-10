Monsta X wollen bei Jingle Ball-Tour mitmachen

ⓒ iHeartRadio

Auch in diesem Jahr werden Monsta X bei der Jingle Ball-Tour auftreten. Am 2. Oktober hat die Entertainmentfirma von Monsta X bekannt gegeben, dass die Jungs am Jahresende-Konzert Jingle Ball des US-Radiosenders iHeartRadio mitmachen werden.

Fünf Mitglieder von Monsta X werden am 13. Dezember erstmals in Philadelphia auftreten, dann geht es weiter nach Washington DC, Atlanta und Miami.

In diesem Jahr werden Ed Sheeran, Dua Lipa, Jonas Brothers und weitere berühmte Künstler auftreten, Monsta X sind die einzigen K-Pop-Sänger.

Monsta X haben 2018 erstmals bei der Jingle-Ball-Tour mitgemacht und standen in sechs US-amerikanischen Städten auf der Bühne. Danach konnten sie sich und ihre Musik in Amerika bekannter machen.

Derzeit gelten die Sänger als weltberühmte und erfolgreiche K-Pop-Stars.