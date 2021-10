Herbstlieder

Um diese Jahreszeit entfalten die Chrysanthemen ihre ganze Pracht. Geliebt werden sie in Korea nicht nur wegen ihrer herrlichen Blüten, sondern auch für ihren zarten Duft. Ein für seine Vorliebe für Chrysanthemen bekannter chinesischer Dichter beschrieb die Blumen einmal wie folgt:





Zeigen sich im Herbst die Chrysanthemen von ihrer schönsten Seite,

werden ihre von Tau benetzten Blüten gepflückt,

und sie schwimmen auf diesem Wein, der alle Sorgen stillt,

sodass sich der Wunsch verstärkt, diese profane Welt hinter sich zu lassen.





Das Hinzufügen von Chrysanthemenblüten zum klaren Reiswein kann dem Ganzen etwas Reizvolles geben. Statt Wein kann man aber auch zu Wasser die Chrysanthemenblüten geben und so einem gewöhnlichen Getränk eine besondere Note verleihen. Den Chrysanthemen widmet sich auch ein Sijo bzw. koreanisches Gedicht. Da heißt es dann:





Vor dem Fenster pflanzte ich Chrysanthemen und vergrub darunter einen Krug mit Wein.

Wenn der Wein reif ist, steigt der Mond, die Blumen blühen und ein Freund schaut vorbei.

Kind, hol das Geomungo hervor, vergnügen wir uns die ganze Nacht.





In dem Gedicht wird beschrieben, wie der Dichter mit großer Sorgfalt die Chrysanthemen angepflanzt und unter den Blumen Wein gelagert hat. Als die Blumen zu blühen beginnen, trinkt der Dichter zusammen mit einem Freund den Wein im Mondlicht und genießt mit all seinen Sinnen diesen Moment. So betrachtet er die Schönheit der Blumen vor sich, umweht von ihrem Duft, lauscht dabei den Musikklängen und lässt sich den Wein auf der Zunge zergehen. Das war im alten Korea für die gebildeten Adligen der Inbegriff von Pungryu풍류 bzw. ihre Vorstellung von der wahren Wertschätzung der Künste.





Auf Sijo-Gedichten basierende Lieder wurden für gewöhnlich von Instrumenten wie Daegeum대금, Haegeum해금 und Danso단소 begleitet. Sie wiesen Volksliedcharakter auf und wurden auch schon mal ohne Instrumentalbegleitung gesungen. Darin unterschieden sie sich von den Gagok-Stücken, die streng einer bestimmten Form folgten und stets von einem Ensemble von Streich- und Blasinstrumenten begleitet wurden.





Morgen ist laut dem koreanischen Mondkalender der 9. September. In der Vergangenheit galten Tage mit zwei ungeraden Zahlen als glücksverheißend. Dazu zählten beispielsweise: der 1. Januar, an dem das koreanische Neujahrsfest gefeiert wird; der 3. März als der erste Tag des Frühlings, an dem die Schwalben aus dem Süden zurückkehrten; der 5. Mai mit dem Dano-Fest, bei dem die Frauen ihr Haar mit Irisblütenwasser wuschen und die Männer Ringkämpfe veranstalteten; der 7. Juli, an dem sich der Legende nach die Weberin und der Kuhhirte einmal im Jahr trafen sowie der 9. September, an dem in Korea die Erntezeit endete und die Schwalben wieder in Richtung Süden zogen. Um diese Zeit stiegen die Koreaner in der Vergangenheit gern auf die Berge, sie aßen Pfannkuchen mit Chrysanthemen und tranken Wein, zu dem man ebenfalls Chrysanthemenblüten gegeben hatte. Dazu rezitierten sie Gedichte und genossen die herbstliche Naturlandschaft.





Bei dem Lied „Heungtaryeong“흥타령 handelt es sich um ein Volkslied aus dem Süden. Am Ende von dem Lied heißt es unter anderem:





„Es ist ein Traum, nur ein Traum. Alles ist ein Traum.

Du und ich stecken tief darin, er umfasst alles.

Ich erwache in einem weiteren Traum und träume somit weiterhin.

Sinnlos ist es, in einem Traum geboren zu werden, darin zu leben und zu sterben.

Was nützt das Träumen, wenn man nur danach strebt, aus dem Traum zu erwachen?“





Das Lied schließt auf diese Weise mit einer recht melancholischen Note. Aufgeworfen wird in den Zeilen die Frage nach dem Sinn im Leben. Und mit solchen oder ähnlichen Gedanken werden sich wohl nicht wenige am Ende eines Jahres beschäftigen. Denn gerade zu dieser Zeit scheint es oft so, als haben sich die vergangenen Monate wie ein Traum verflüchtigt. Ein ähnlich stimmungsreiches Musikstück ist das Lied mit dem Titel „Herbstfluss“. Wer passend zu dieser Jahreszeit genussvoll in herbstlicher Melancholie schwelgen möchte, wird sich auch an diesem Lied reichlich erfreuen können.





Musik