Trimm-dich in Südkorea

ⓒ Getty Images Bank

Berichte über Outdoor-Trainingsanlagen in sozialen Netzwerken sind während der Pandemie zu einem kleinen Trend in Südkorea geworden. Besonders jüngere Leute haben diese kostenlosen Fitness-Angebote in den letzten Monaten neu entdeckt und Fotos und Videos darüber gepostet, obwohl es sie schon seit über 50 Jahren gibt und man beim Spazieren gehen alle Nase lang darüber stolpert. Wurden diese Trimm-dich-Geräte bisher meist nur von Älteren oder Kindern zum Herumtoben benutzt, so kamen immer mehr jüngere Sporttreibende hinzu, seitdem viele Fitness- und Sportclubs pandemiebedingt geschlossen waren. Heute sprechen wir also über diesen alten und neu entdeckten Trimm-dich-Trend in Südkorea.