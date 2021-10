Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, KBS, Netflix

Der vergangene Samstag, der 9. Oktober, war der Hangeul-Tag. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Zahl der Bürger gestiegen ist, die wegen der übermäßigen Nutzung von Fremdwörtern an Bestellautomaten Unbequemlichkeiten erleben. Eine Bürgerorganisation für Hangeul-Kultur hat im vergangenen Monat Bestellautomaten an insgesamt 23 Orten untersucht. Dazu gehören neben 8 Kaffeehäusern, Gastronomiebetriebe, Verwaltungsbüros, Banken, Bibliotheken, Flughafen etc. Danach stellte sich heraus, dass an diesen Bestellautomaten etwa 60 Fremdwörter benutzt werden. Es sind zum Beispiel Self-Check-in, Pay Station, Non-Coffee, Beverage, Bancassurance usw. Die Organisation hat auch on- und offline untersucht, wie gut die breite Masse solche an Bestellautomaten benutzten Fremdwörter versteht. Bei der Offline-Untersuchung, die hauptsächlich bei mit Online-Umfragen wenig vertrauten Bürgern im höheren Alter durchgeführt wurde, wurden die Teilnehmer danach gefragt, wie gut sie ausländische Ausdrücke und auf Englisch geschriebene Wörter verstehen können. Es waren sechs Ausdrücke und Wörter wie Suhamul-Tag, also Gepäckanhänger, Touch-Screen, Dessert, Sold out, Self-Check-in und non-coffee. Die Organisation erklärte, Teilnehmer in ihren 60ern hätten etwa die Hälfte von den sechs Wörtern nicht gekannt. Mit dem steigenden Alter, in der Gruppe der 70er und 80er, sei der Anteil der für sie unverständlichen Wörter jeweils um etwa das 1,5-fache gestiegen. Den Befragten der Offline-Untersuchung wurde ein Foto gezeigt, auf dem die Fremdwörter der Bestellautomaten in koreanische Ausdrücke geändert worden sind. 87,6% von ihnen antworteten, dass sie ohne Problem den Bestellautomaten nutzen könnten. Bei der Online-Umfrage antworteten 96,2% von 526 Teilnehmern, dass sie mit der Nutzung von Bestellautomaten Erfahrung haben. 82,7% waren der Meinung, dass es an Bestellautomaten zu viele Fremdwörter gebe. 89,2% spüren die Notwendigkeit, dass an Bestellautomaten benutzte unnötige Fremdwörter durch koreanische Ausdrücke ersetzt werden sollten.





Der Zeitraum vom 11. bis 17. Oktober wurde vom Kulturministerium zur Herbst-Hanbok-Kulturwoche bestimmt. Dies zum Anlass haben auch Präsident Moon Jae-in und die Minister am vergangenen Dienstag in Hanbok, der traditionellen koreanischen Tracht, an ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung teilgenommen. Das Kulturministerium hat anlässlich der Hanbok-Kulturwoche auch sechs Teams als Empfänger einer Dankesurkunde für Hanbok-Liebe ausgewählt. Das Interesse der Netzbürger weckten vor allem das Produktionsteam der wöchentlichen Fernsehunterhaltungssendung ´Hang out with Yoo´ und der Unterhaltungskünstler Yoo Jae-seok, der dieses Reality-Show-Programm leitet. In dem vom März bis Mai dieses Jahres ausgestrahlten Abschnitt ´MSG Wannabe´, bei dem 8 anonym ausgewählte Fernsehstars zwei vierköpfige Sängergruppen bildeten und auch Singles veröffentlichten, trug Yoo in jeder Episode eine modifizierte Hanbok-Tracht und auch eine traditionelle Knoten-Haar-Schleife. Yoo stellte in der Sendung vor, dass die traditionellen Knoten-Haar-Schleifen von einer zum nationalen immateriellen Kulturerbe bestimmten Meisterin stammen. Dadurch soll Yoo das Interesse der Bürger an Hanbok und Hanbok-Schmuckgegenständen gesteigert haben. Zu den Empfängern der Dankesurkunde gehören auch 293 Busfahrer einer Busgesellschaft in Jeonju, die an traditionellen Festtagen wie dem lunaren Neujahr und Erntedankfest Chuseok in Hanbok am Steuer sitzen. Die Haemil-Schule bekommt auch eine Dankesurkunde überreicht, weil sie eine Hanbok-Schuluniform eingeführt hat.





Das Interesse an der Netflix-Dramaserie ´Squid Game´ will nicht nachlassen. Die Netzbürger interessierten sich für die Nachricht, dass ein großes Hotel in Gangneung an der Ostküste ein tatsächliches Squid Game veranstalten will, bei dem der Gewinner 5 Millionen Won, umgerechnet rund 4.200 Dollar, als Preisgeld erhalten soll. Die Veranstaltung, die am 24. Oktober in einem Kiefernwald in der Nähe des Hotels stattfinden soll, soll nicht aus sechs Spielen wie in der Serie, sondern aus vier Spielen bestehen, und bei jeder Spielrunde scheiden die Verlierer aus. Die erste Runde ist das Kinderspiel ´Die Mugunghwa-Blume hat geblüht´, die in der deutschen Version der Serie zu ´Rotes Licht, Grünes Licht´ übersetzt wurde. Runde 2 ist Tauziehen. Runde 3 ist Zuckerfiguren rausbrechen. Die vierte und letzte Runde ist Ttakji Chigi, das mit gefalteten Papierdisketten gespielt wird. Jede Scheibe besteht aus zwei Lagen quadratischen Origami-Papiers. Die Spieler müssen die Scheiben des anderen umdrehen. An dieser Veranstaltung kann neben den Gästen, die im betreffenden Hotel übernachten, auch jeder interessierte Bürger teilnehmen. Viele Netzbürger hinterließen zu dieser Nachricht Kommentare und meinten, dass sie auch gern daran teilnehmen möchten. Viele fragten auch scherzhaft, ob man sterben muss, wenn man ausscheidet.