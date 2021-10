Koreanisch mit Links

ⓒ privat

Anna-Lena Kwelik hat beim Video Sprachwettbewerb von KBS World den sechsten Platz belegt. Eine beeindruckende Leistung, war die junge Deutsche doch noch nie in Korea. Corona hat ihr da bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollte sie schon im vergangenen Jahr die Halbinsel in Ostasien besuchen, aber stattdessen hat sie sich daran gemacht, die Sprache zu lernen. Mittlerweile schreibt sie über koreanische Kultur, schüttelst beim TOPIK volle Punktzahl aus dem Ärmel und bereitet nun auch endlich einen Auslandsaufenthalt in Seoul vor. Wie sie Korea für sich entdeckt hat, warum ihr der KBS-Contest leicht gefallen ist und was sie als erstes in Korea machen wird, hat sie dem Treffen zweier Welten erzählt.