N.Flying kehren wieder gesund in die Musikwelt zurück

Alle Mitglieder der Gruppe N.Flying haben sich wieder gesund am 6. Oktober zurückgemeldet. Die Jungs waren alle mit dem Coronavirus infiziert, sind aber mittlerweile genesen. Am 6. Oktober haben sie einen Showcase veranstaltet und am Abend des selben Tages waren die Lieder des ersten regulären Repackage-Albums zu hören.

In diesem neuen Album sind alle zehn Lieder des ersten regulären Albums und das Lied “Sober” enthalten.

Im Lied “Sober” werden die Gefühle der Jugend, die eine schwere Situation meistern muss, gut zum Ausdruck gebracht. Die Mitglieder erklärten, dass das Lied eigentlich ein Liebeslied gewesen sei. Aber dann wurde der Liedtext je nach Hörer und deren Zielen und Träumen anders interpretiert. Daher kann das Lied aus verschiedener Perspektive verstanden werden.

N.Flying hatten am 10. Oktober am 2021 Incheon Pentaport Rock Festival teilgenommen und sind derzeit mit den Liedern aus dem neuen Album aktiv.