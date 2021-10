Cravity erfolgreich mit “Veni Vidi Vici”

ⓒ STARSHIP ENT

Die koreanische Boyband Cravity hat die erste Woche mit dem Lied „Veni Vidi Vici“ erfolgreich absolviert. Das Lied wurde am 7. Oktober erstmals in der Musiksendung Musicbank des Senders KBS 2 vorgestellt.

Das Lied ist im ersten regulären Album der Gruppe enthalten und ein Rocklied.

Cravity debütierten erst im April letzten Jahres und wurden schon am Ende des Jahres 2020 zum besten Newcomer gewählt. Auch wenn man wegen der Corona-Pandemie seinen Aktivitäten nicht frei nachgehen kann, wurden sie schon zur TV-Talkshow “Good Day New York” von FOX 5 eingeladen. Sie sind also bereits international bekannt und gefragt.

Schon mit dem Lied “Gas Pedal” aus demselben Album waren sie erfolgreich, nun bleibt nur noch der Sieg übrig mit “Veni Vidi Vici”.