BTS mögen es, wenn Fans mitsingen

Die Mitglieder von BTS haben gesagt, dass sie besonders gerührt seien, wenn ihre Fans die Lieder auf Koreanisch mitsingen würden.

Am 9. Oktober konnte man passend zum Hangeul-Tag auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Senders KBS das Video “Ga Na da-Song mit BTS” sehen. Es ist ein Ausschnitt aus der Sondersendung “#Wir lernen wegen BTS Koreanisch” des Senders KBS 1. Ga Na Da ist das ABC des koreanischen Alphabets. Die Mitglieder von BTS haben einige Stellen ihrer Lieder, die jeweils mit Ga, dann Na, Da usw beginnen, gesungen. Es sollten außerdem Stellen sein, die lyrisch sind und schön klingen sollen.

In der Sendung haben sie sich noch bei ihren Fans bedankt, dass sie sich so sehr für die koreanische Sprache interessieren. Sie seien sehr dankbar und froh, dass sie einen Beitrag dafür geleistet haben, das Interesse an Hangeul geweckt zu haben.