P1Harmony treten wieder bei Rolling Stone Live auf

Die koreanische Gruppe P1Harmony erweckte durch ihren Auftritt bei Rolling Stone Live Aufmerksamkeit, da sie als erste K-Pop-Sänger zu diesem Konzert eingeladen wurden. Das war im Mai dieses Jahres.

Nun wurden sie ein weiteres Mal zum Konzert eingeladen und haben am 11. Oktober einen Auftritt absolviert. P1Harmony haben ihre Hitsongs vorgetragen und auch ein Interview gegeben. Aber das war nicht ihr letzter Auftritt in den USA.

Am 23. Oktober werden sie in San Diego an der Veranstaltung “Korea Day at Balboa Park” teilnehmen, dann geht es am 26. Oktober weiter nach Los Angeles.