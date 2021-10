Neue Spannungen in Kaschmir

ⓒ YONHAP News

Die Spannungen im Konfliktgebiet Kaschmir nehmen zu. Nach Angaben der Times of India wurden am Montag in dem von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs fünf Soldaten der indischen Armee von Aufständischen erschossen. Ein Offizier und vier weitere Soldaten seien getötet worden, als sie nahe der Grenzlinie zu Pakistan im Einsatz waren.





Laut der indischen Armee wurden tags zuvor bei weiteren Zwischenfällen im Norden Kaschmirs zwei mutmaßliche Aufständische bei einem Schusswechsel getötet. Darüber hinaus seien mit Beginn des Monats sieben Zivilisten in dem Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan bei Terroraktionen ums Leben gekommen, darunter zwei Lehrer. Die „Resistance Front“ (TRF), eine Berichten nach von Pakistan unterstützte Terroristengruppe, bekannte sich zu den Vorfällen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf einen indischen Beamten, dass dieses Jahr mindestens 29 Zivilisten bei Angriffen durch mutmaßliche Aufständische getötet worden seien.





Im Grenzgebiet Kaschmir klingt der militärische Konflikt seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans von Großbritannien im Jahr 1947 nicht ab. Nach mehreren Kriegen zwischen den beiden Nachbarn wurde Kaschmir in ein von Indien und ein von Pakistan kontrolliertes Gebiet geteilt. Die Region wird jedoch von beiden Ländern vollständig beansprucht. Das indische Unionsterritorium Jammu und Kaschmir wird mehrheitlich von Muslimen bewohnt, die sich von der hinduistischen Regierung Indiens unterdrückt fühlen. Muslimische Rebellen fordern die Unabhängigkeit oder den Zusammenschluss mit Pakistan.





Der Konflikt eskaliert, seitdem durch eine Entscheidung der indischen Regierung vom August 2019 die Autonomie Kaschmirs aufgehoben wurde. Ein Artikel in der indischen Verfassung hatte dem indischen Bundesstaat weitgehende Autonomie garantiert. Beispielsweise war dort der Kauf von Grundstücken oder die Übernahme von Posten in der lokalen Regierung den Bewohnern der Region vorbehalten. Mit der Übernahme Afghanistans durch die Taliban haben zudem muslimische Extremisten in Kaschmir Aufwind erhalten.