Koreanische Serie Squid Game auch in China ein Hit

Die koreanische Netflix-Serie „Squid Game“ ist auch im streng kontrollierten China ein Riesenhit.





An einem Kiosk in Schanghais Stadtzentrum, an dem der in der Serie vorkommende koreanische Zucker-Snack Dalgona verkauft wird, stehen die Menschen meterlang in der Warteschlange. Der Verkäufer sagte, dass die Kunden am Wochenende mindestens zwei Stunden warten müssten. Die meisten Chinesen, die sich hier für 25 Yuan darin versuchen, eine Form aus einer Zuckermasse herauszubrechen, sind Fans von Squid Game.





Dass die koreanische Netflix-Serie derzeit unter Chinesen ein Renner ist, zeigen Beiträge auf TikTok. Das chinesische Videoportal wird derzeit überflutet mit Videos mit Szenen aus Squid Game und Parodien zu der Survival-Serie. Auf Online-Einkaufsplattformen wie Taobao gibt es einen großen Ansturm auf die Trainingsanzüge der Hauptfiguren und die roten Anzüge der Wächter mit Masken. Chinesische Fabriken, in denen der Großteil der Merchandise-Produkte zu Squid-Game hergestellt wird, sind komplett ausgelastet.





Aufgrund der strengen Internetzensur ist Netflix in China nicht aktiv. Viele Nutzer bedienen sich jedoch eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) um die staatliche Blockade zu umgehen und sich Zugang zu gesperrten Webseiten zu verschaffen. Beliebte ausländische Filme und Serien, die in China verboten sind, werden außerdem über File-Sharing-Seiten illegal verbreitet.