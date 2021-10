Fahrradwege für Anfänger in Seoul: Entlang des Han-Flusses

ⓒ Seoul Metropolitan Government

Die Fahrradwege in den Parks entlang des Han-Flusses in Seoul sind bei vielen Radfahrerinnen und -fahrern beliebt. Eher ungeübten Radfahrern sowie Familien mit Kindern ist besonders die 14 Kilometer lange Saetgang-Ökopark-Strecke zu empfehlen. Sie beginnt im Hangang-Park Yanghwa im Westen von Yeouido und führt zunächst am Parlamentsgebäude und 63 Square-Hochhaus vorbei. Anschließend geht es um den Saetgang-Ökopark herum wieder zurück zum Hangang-Park Yanghwa. Eine Besonderheit dieser Strecke ist, dass man sowohl die Stadtlandschaft mit den für Yeouido typischen Wolkenkratzern als auch die grüne Natur am Fluss genießen kann.