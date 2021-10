Zwei südkoreanische Mannschaften im Halbfinale der AFC Champions League

ⓒ YONHAP News

Die Teilnehmer des Halbfinals der AFC Champions League 2021 stehen fest. Die südkoreanischen Vereine Ulsan Hyundai und Pohang Steelers sowie die beiden saudi-arabischen Vereine al-Nasr und al-Hilal sind ins Halbfinale des wichtigsten asiatischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball eingezogen.





Im Halbfinale kommt es damit zu Aufeinandertreffen von jeweils zwei südkoreanischen und zwei saudi-arabischen Mannschaften.





Pohang Steelers besiegte gestern im Viertelfinale im WM-Stadion im südkoreanischen Jeonju den japanischen Verein Nagoya Grampus mit 3:0. Alle drei Treffer fielen in der zweiten Halbzeit. Nach zwei Toren von Lim Sang-hyup besiegelte Lee Seung-mo mit einem weiteren Treffer den 3:0-Sieg. Zwei Spiele in der vorhergehenden Gruppenphase gegen den japanischen Verein waren aus Sicht der Pohang Steelers mit einem Sieg und einem Unentschieden ausgegangen.





Ulsan Hyundai konnte sich als letztes Team das Halbfinal-Ticket sichern. Die Mannschaft gewann gegen Jeonbuk Hyundai-Motors mit 3:2. Nach einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit sorgte ein Treffer von Lee Dong-gyeong in der Verlängerung für die Entscheidung.





Der saudi-arabische Verein al-Nasr besiegte im Viertelfinale im King Saudi University Stadium in Riad den Verein Al-Wahda der Vereinigten Arabischen Emirate mit 5:1. Der bei Al-Wahda spielende Südkoreaner Lee Myung-joo wurde nach 71 Minuten ausgewechselt. Al-Hilal konnte sich gegen den iranischen Verein Persepolis mit 3:0 durchsetzen.





Die beiden Halbfinal-Spiele al-Hilal gegen al-Nasr und Ulsan Hyundai gegen Pohang Steelers finden am kommenden Mittwoch statt. Die Sieger treten am 23. November in Riad im Finale gegeneinander an.