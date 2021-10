Das Gesundheitswesen in Nordkorea

ⓒ KBS

Das Gesundheitssystem eines Landes ist einer der wichtigsten Faktoren, die den Lebensstandard bestimmen. Nordkorea behauptet, dass es ein systematisches Medizinalwesen auf der Grundlage des Gesetzes aufgebaut habe, das den Menschen eine freie medizinische Versorgung ermöglicht. Doch wie sieht die Realität aus? Zum Thema sagt Kim Young Hui vom koreanischen Zentrum für Neue Wirtschaft auf der Koreanischen Halbinsel der Korea Development Bank:





Mein Vater war Arzt. Ich erinnere mich, dass er nach Desinfizierungsmitteln roch, als er von der Arbeit nach Hause kam. In Nordkorea, wo der Transport nicht so entwickelt war, mussten die Ärzte große Entfernungen zu Fuß zurücklegen, um ihre Patienten zu besuchen. Als ich klein war, waren die medizinische Behandlung und Arzneien kostenlos. Doch die Dinge änderten sich nach dem “mühsamen Marsch”, als das medizinische System zusammenbrach.





In Nordkorea, wo ein Arzt für eine bestimmte Zahl von Haushalten in einer Region zuständig ist, ist die traditionelle koreanische Medizin, auch als Koryo-Medizin bekannt, weit verbreitet. Das Gesetz für öffentliche Gesundheit sieht vor, dass das Land ein vollständiges, freies System der Gesundheitsfürsorge anbietet. Unter diesem System wird ein Prozent des Monatslohns für die Sozialversicherung zurückgehalten, während medizinische Untersuchungen, Verschreibungen, Operationen und Arzneien vom Staat bezahlt werden. Nach der Einführung Anfang der 1950er Jahre wurde es in den 60er Jahren vollständig umgesetzt. Doch stieß es während der extremen Hungernot in den 90er Jahren an seine Grenzen:





Als Nordkorea in den 90er Jahren einen extremen wirtschaftlichen Niedergang erlebte, konnten zahlreiche Fabriken und Unternehmen nicht mehr ihre Steuern zahlen, was zu einem dramatischen Rückgang der Staatsgelder führte. Die Krankenhäuser waren gezwungen, zu schließen, weil der Staat nicht mehr grundlegende medzinische Bedarfsmittel wie etwa Antibiotika, Glukose oder Kochsalzlösungen liefern konnte. Wenn die Menschen in ein Krankenhaus gingen, dann nur, um sich Verschreibungen geben zu lassen. Die verschriebene Arznei mussten sie sich auf dem Markt besorgen. Seit Nordkorea im Juli 2002 wirtschaftliche Reformen durchsetzte, waren einige medizinische Dienste teilweise kostenpflichtig, obwohl das Land immer noch behauptete, dass die Gesundheitsfürsorge frei ist. Während des “mühsamen Marschs” konnte das Land keine teuren medizinischen Ausrüstungen wie etwa Ultraschallgeräte mehr anschaffen.





Nordkorea legt großes Gewicht auf die traditionelle Medizin. Aufgrund der internationalen Sanktionen gegen das Land und der wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist es nicht einfach für Nordkorea, medizinische Geräte und Arzneien aus dem Ausland zu importieren. In dieser Situation spielen medizinische Kräuter eine wichtige Rolle. Viele gewöhnliche Bürger kennen sich mit traditioneller Medizin gut aus. Auch heiße Quellen werden für therapeutische Zwecke genutzt:





In Nordkorea bedeuten heiße Quellen mehr, als sich in warmes Wasser zu legen. Als ich in Nordkorea lebte, sah ich eine Frau, die Schwierigkeiten hatte, schwanger zu werden. Eines Tages suchte sie eine heiße Quelle auf. Zu meiner Überraschung wurde sie sechs Monate später schwanger. Einige Menschen gehen zu den heißen Quellen, um sich wegen Hautproblemen oder Magenschmerzen behandeln zu lassen. Unter dem derzeitigen Machthaber Kim Jong-un wurde in Yangdok in nur einem Jahr eine Anlage für heiße Quellen gebaut. Das natürliche heiße Wasser soll gut sein gegen chronische Gastritis und Hautausschläge. In der Nähe der Quelle entstand ein Krankenhaus.





Auch gibt es in Nordkorea keine Notfallnummer und nicht genügend Krankenwagen:





Es gibt in Nordkorea kein Notfallsystem. Wenn jemand plötzlich krank wird, muss er sein eigenes Autos benutzen, um ins Krankenhaus zu fahren. Doch das ist der Fall für reichere Leute. Normalerweise sagt ein Kranker seinem Nachbarn, dass er krank ist, und der Nachbar eilt zu einer Klinik. Der zuständige Arzt besucht dann den Patienten. Wenn er nicht behandeln kann, sagt er der Klinik, den Patienten abzuholen. Das alles kostet natürlich Zeit. Ich denke, die Situation hat sich verbessert, da viele Nordkoreaner ein Handy haben. Doch die medizinische Infrastruktur ist nach wie vor unterentwickelt.





Eine einigermaßen gute medizinische Versorgung gibt es in Nordkroea nur für hochrangige Funktionäre. Die Versorgung der normalen Bürger hängt oft von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Stellung ab:





Das Bonghwa-Krankenhaus in Pjöngjang ist mit einem Notfallzimmer, Behandlungsräumen, Operationssälen und Laboren gut ausgestattet. Das medizinische Personal hat angesehene Hochschulen besucht oder im Ausland studiert. Das Essen ist gut und es gibt kaum Stromausfälle. Doch das leuchtet sofort ein, da dort der Machthaber behandelt wird. In Nordkorea gibt es Krankenhäuser für die Allgemeinheit, während andere nur der privilegierten Schicht zur Verfügung stehen. Das zeigt die Ungleichheit im Gesundheitswesen.





Die Krankenhäuser in den Provinzen sind im Vergleich zu den Kliniken in Pjöngjang nur schlecht ausgerüstet. Aus diesem Grund wird ein Fernberhandlungssystem betrieben, bei dem die Krankenhäuser mit andren Kliniken über Video verbunden sind:





Ärzte in Pjöngjang beobachten andere Ärzte in den Provinzen, die Patienten behandeln, über Video und geben Ratschläge. Das heißt, die Ärzte arbeiten über “dieses Service-System für lange Entfernungen” zusammen. Doch ist es für das Land nach wie vor schwierig, regionale Ungleichheiten im Gesundheitswesen allein durch dieses System zu beheben.