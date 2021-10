Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, Netflix, YONHAP News

Ein Thema, für das sich viele südkoreanische Netzbürger immer interessieren, ist das Leben mit Begleittieren. Weil die Zahl der Begleittiere haltenden Haushalte immer weiter steigt, gibt es auch immer mehr Fernsehprogramme und Forschungen zu diesem Thema. Eine Untersuchung hat kürzlich ergeben, dass die Region, die als das Ziel einer Reise mit Begleittier die größte Aufmerksamkeit der Bürger auf sich zieht, die Ferieninsel Jeju ist. Das Koreanische Fremdenverkehrsamt hat zusammen mit der Korea Consumer Agency eine Forschung über die aktuelle Lage der Reisen mit Haustieren und Verbesserungsaufgaben durchgeführt. Für diese Forschung wurden auf Reisen mit Haustieren bezogene Einträge in sozialen Netzwerken sowie Online-Nachrichten zu dem Thema und auch die Anzahl der in der Navi-App T-Map als Suchwort eingegebenen Reiseziele im Zeitraum von Januar 2019 bis Juni dieses Jahres analysiert. Danach war das beliebteste Reiseziel Jeju, gefolgt von Seoul, Busan und Gangwon. In Bezug auf Übernachtungseinrichtungen, die man mit Begleittier zusammen nutzen kann, ist der Anteil der Nennung von Ferienhaus von 2% im Jahr 2019 in diesem Jahr auf 4% gestiegen. Der Anteil der Nennung von Campingplatz ist von 5% auf 9% nach oben geklettert. Im Gegensatz dazu ist die Häufigkeit des Suchworts Pensionen von 9% auf 6% geschrumpft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wegen der Corona-Pandemie die Vorliebe für einen eigenen Raum, den man nicht mit fremden Menschen zu teilen braucht, größer geworden ist.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass Netflix dank des Serienhits ´Squid Game´ wieder mehr Nutzer anlockt. Es stellte sich heraus, dass die weltweite Anzahl der zahlenden Netflix-Abonnenten im dritten Quartal dieses Jahres um 4,4 Millionen auf knapp 214 Millionen zugelegt hat. Damit hat der Streaming-Dienst seine eigene Prognose von 3,5 Millionen neuen Kunden und die Erwartungen des Aktienmarktes von 3,84 Millionen klar übertroffen. Dazu meinte Netflix, das makabre und brutale Überlebensdrama aus Südkorea sei seine bisher größte TV-Show. ´Squid Game´ sei vier Wochen nach dem Start bereits weltweit von 142 Millionen Nutzerkonten aus angeschaut worden. Das koreanische Drama verbuchte sage und schreibe eine Klickzahl von über 42 Milliarden und sei über soziale Netzwerke wie Tiktok ein Meme und damit auch ein kultureller Zeitgeist geworden. Auch die Finanzergebnisse waren sehr positiv. Der Umsatz stieg im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 16% auf 7,48 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn hat sich mit 1,45 Milliarden Dollar gegenüber demselben Vorjahresquartal fast verdoppelt. Bei den südkoreanischen Netzbürgern sorgte vor allem die Tatsache, dass der Netflix-CEO Reed Hastings bei der Veröffentlichung des Quartalsberichts im grünen Trainingsanzug der Serie ´Squid Game´ erschien, für viel Gesprächsstoff.





Heute vor einer Woche haben wir in der Sendung ´Kreuz und Quer durch Korea´ über die diesjährige KIAF Seoul, die größte Kunstmesse Koreas, berichtet. Die Kunstmesse, die vom 13. bis 17. Oktober auf dem Seouler Messegelände COEX stattfand, verzeichnete den bisher höchsten Umsatz und die bisher größte Besucherzahl. Das Verkaufsvolumen der diesjährigen KIAF wird auf etwa 65 Milliarden Won, umgerechnet rund 55,3 Millionen Dollar, geschätzt. Damit ist es mehr als doppelt so hoch wie der bisherige Rekord von 31 Milliarden Won im Jahr 2019. Die Besucherzahl stieg im selben Zeitraum um über 7% auf rund 88.000, und damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Im vergangenen Jahr wurde die Kunstmesse wegen der Corona-Pandemie lediglich online veranstaltet. In diesem Jahr war die Messe jedoch rege besucht, so dass allein am ersten Tag, an dem die Messe lediglich für VVIPs zugänglich war, ein Umsatz in Höhe von 35 Milliarden Won, rund 29,8 Millionen Dollar, erzielt wurde. Zu den VVIPs gehörten auch viele Promis wie die BTS-Mitglieder V und RM und die Film- und Fernsehstars Jeon Ji-hyun, Lee Byung-hun, Lee Min-jung und So Ji-sub. Auch die Zahl der Menschen, die sich online die bei der Messe gezeigten Kunstwerke anschauten, nahm stark zu. Vom 8. Oktober an besuchten zehn Tage lang rund 83.000 Menschen den Online Viewing Room der KIAF. Die Klickzahl der Seite betrug rund 680.000. Im vergangenen Jahr haben einen Monat lang rund 37.000 Personen die offizielle Website besucht, und die Klickzahl lag bei 740.000.