Bauernproteste legen Eisenbahnverkehr in Indien lahm

ⓒ YONHAP News

In Indien ist der Eisenbahnverkehr wegen Demonstrationen von Bauern teilweise zum Erliegen gekommen.





Laut „Times of India“ hatten Bauern in den nördlichen Bundesstaaten Uttar Pradesh, Haryana und Punjab am Montag von 10 bis 16 Uhr Eisenbahnschienen besetzt und einen Sitzstreik durchgeführt.





Durch die Unterbrechung des Zugtransports kam es zu Störungen bei der Versorgung von Kohlekraftwerken, die angesichts der drohenden Energiekrise auf Lieferungen dringend angewiesen sind. 184 Regionen waren von der Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs betroffen.





Auslöser der Demonstration war die Tötung von vier Bauern am 3. Oktober in Lakhimur Kheri gewesen. An dem Tag wurde eine Gruppe protestierender Bauern von mehreren Fahrzeugen überfahren. Die SUVs wurden der Regierungspartei BJP zugeordnet, eines davon gehörte dem Sohn des Staatsministers für innere Angelegenheiten, Ajay Mishra. Ein später im Internet veröffentlichtes Video zeigt, wie ein Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten rast und mehrere Leichen am Straßenrand zurückbleiben.





Die Bauern hatten sich landesweit versammelt, um gegen die vor einem Jahr erlassenen Gesetze zur Deregulierung des Agrarsektors zu protestieren. Die Landwirte bekräftigten ihre Forderung, dass diese vollständig aufgehoben werden müssten. Nach dem Vorfall hatten die Bauern den Rücktritt von Staatsminister Mishra gefordert. Die Landwirtschaftsreform sieht eine massive Marktliberalisierung des Agrarsektors vor. Privaten Investoren wird damit der Zugang zum Agrarmarkt erleichtert.