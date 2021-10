Offizieller Wahlkampfbeginn in Japan

ⓒ YONHAP News

In Japan hat am gestrigen Dienstag mit der Registrierung der Kandidaten der Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 31. Oktober begonnen. Insgesamt kämpfen 1.051 Kandidaten um die 465 Sitze im Repräsentantenhaus. Das Interesse richtet sich darauf, ob die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) von Premierminister Fumio Kishida erneut die Mehrheit gewinnen kann.





Von der LDP hat sich die größte Zahl von 336 Kandidaten angemeldet. Deren Koalitionspartner Komeito schickt 53 Kandidaten ins Rennen. Die größte Oppositionspartei, die Konstitutionell-Demokratische Partei ist mit 240 Kandidaten und die Kommunistische Partei mit 130 Kandidaten vertreten.





Die Parlamentswahlen sind der erste Vertrauenstest der Wähler für das am 4. Oktober vereidigte Kishida-Kabinett. Kishida wurde am 29. September zum Vorsitzenden der LDP und im Anschluss vom Parlament zum Premierminister gewählt. Sollten LDP und Komeito zusammen bei den Wahlen die Mehrheit erringen, würde die jetzige Koalitions-Regierung bestehen bleiben. Beide Parteien verfügen derzeit über 65,6 Prozent der Sitze im Unterhaus. Einige Experten vertreten jedoch die Meinung, dass nur eine alleinige Mehrheit der LDP einen klaren Sieg für Kishida bedeuten würde.





Das japanische Wochenmagazin „Shukan Bunshun“ geht anhand von Analysen davon aus, dass die LDP 244 Sitze gewinnen wird. Demnach hätte die Regierungspartei zwar 31 Sitze weniger, würde jedoch weiterhin über die alleinige Mehrheit verfügen. Die meisten Prognosen sehen eine alleinige Mehrheit der LPD voraus. Die Konstitutionell-Demokratische Partei hat sich in vielen Wahlkreisen mit kleineren Oppositionsparteien zusammengetan und einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt.





Das Interesse richtet sich darauf, ob die eine Verfassungsänderung unterstützenden Kräfte im japanischen Parlament, einschließlich der rechtskonservativen "Nippon Ishin no Kai" die für eine Verfassungsänderung nötige Zweidrittelmehrheit erreichen. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs stehen Wirtschaftsfragen, darunter Corona-Hilfspakete und Einkommenszuschüsse.