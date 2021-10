Wie wäre es mit einem Buch? (1)

ⓒ Getty Images Bank

Trotz Smartphone und E-Books öffnen in Korea in den letzten Jahren immer mehr kleine Buchläden, die nicht von einem Großunternehmen, sondern von einer Privatperson betrieben werden. Diese haben meistens einen thematischen Schwerpunkt, wie zum Beispiel Krimis, Kinderbücher oder Design-Bücher. Wer beim Lesen noch gerne eine Tasse Kaffee oder vielleicht sogar einen Cocktail genießen möchte, der ist in den sogenannten Buch-Cafés und Buch-Bars genau richtig. An solchen Orten kann man bequem die Zeit am Wochenende verbringen.