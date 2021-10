BTS wollen „With CORONA“-Tour veranstalten

ⓒ Big Hit Music

Die koreanische Gruppe BTS will wieder auf Konzerttournee gehen. Die im August geplante Welttournee musste wegen der Pandemie abgesagt werden, aber sie wollen im November in LA auf der Bühne stehen.

Natürlich wird es nicht gleich so sein wie bei früheren Auftritten, aber dennoch handelt es sich um ein richtiges Offline-Konzert, worüber die Fans natürlich sehr erfreut sind.

Am 27. und 28. November sowie am 1. und 2. Dezember werden die Koreaner also in LA das Offline-Konzert “BTS Permission to Dance on Stage” austragen. Es ist ihr erster Bühnenauftritt vor Publikum seit zwei Jahren. Im Herbst 2019 standen sie zuletzt in Seoul auf der Bühne.