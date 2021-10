Große Stars melden sich zurück

ⓒ STONE MUSIC Entertainment

Viele Stars wollen auch in diesem Herbst wieder in die koreanische Musikwelt zurückkehren.

Erst einmal hat das Frauenduo Davichi am 18. Oktober ein neues Lied veröffentlicht. “Meine erste Liebe”, so lautet der Titel und ist ein neues Werk nach etwa sechs Monaten. Anfang dieses Jahres, genauer im April, haben die beiden Sängerinnen das Lied “Bitte umarme mich doch nur” gesungen. Davichi debütierten 2008, sind also bereits 13 Jahre lang im Geschäft. Sie sind das einzige Frauenduo, das sich so lange in der Musikwelt halten konnte.

Am darauffolgenden Tag, am 19. Oktober, hat dann die Solosängerin IU eine neue Digital Single mit dem Titel “Strawberry Moon” herausgegeben. Die Veröffentlichung ihres letzten Werks liegt etwa sieben Monate zurück. Sie hatte im März ihr fünftes reguläres Album veröffentlicht.

IU ist bekanntlich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin sehr erfolgreich. Sie zeichnete schon für eine Reihe von Hits verantwortlich.