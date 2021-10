Monsta X steigen drittes Mal in Pop Airplay ein

ⓒ STARSHIP ENT

Die koreanische Boyband Monsta X ist zum dritten Mal in die US-Billboard Pop Airplay Charts eingestiegen. Die Single „One Day“ ist nach dem Stand des 12. Oktober auf Platz 38 dieser Charts vertreten.

Pop Airplay wird anhand der Einsätze der 160 Radiosender in den USA ermittelt.

Nachdem die Sänger diesen Erfolg erzielt hatten, hat das US-Magazin Forbes einen Artikel veröffentlicht. Monsta X seien nun mit einem weiteren Hit in amerikanischen Radios oft zu hören. Die bisherigen Erfolge der Jungs wurden ausführlich beleuchtet.

Damit sind “One Day”, “Who Do U Love?” und “You Can’t Hold My Heart” in diese Charts gekommen.

Monsta X werden im Dezember an der Jingle Ball-Tour teilnehmen und in mehreren US-amerikanischen Städten auftreten. Die Jingle-Ball Tour wird vom US-amerikanischen Radiosender iHeartRadio jedes Mal zu Jahresende veranstaltet und es werden weltberühmte Künstler eingeladen.