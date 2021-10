Hwang Sun-woo gewinnt erstmals internationales Schwimmturnier

ⓒ YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat erstmals bei einem internationalen Turnier gewonnen.





Beim Kurzbahn-Weltcup in Doha konnte sich der Schwimmer über 200 Meter Freistil in 1:41,17 Minuten durchsetzen. Ihm fehlten lediglich 0,14 Sekunden zum asiatischen Rekord, den Park Tae-hwan 2016 bei der Kurzbahn-WM in Ontario aufgestellt hatte.





Davor hatte der Südkoreaner im 100-Meter-Lagenschwimmen und 100-Meter-Freistil den dritten Platz belegt.





Hwang Sun-woo war erstmals bei einem Kurzbahn-Wettbewerb gestartet.





Die Vorläufe hatte er hinter dem Südafrikaner Matthew Sates und Danas Rapšys aus Litauen als dritter von 18 Teilnehmern in 1:45,68 Minuten absolviert.





Sates ist Juniorenrekordhalter über 200 Meter Freistil auf der Kurzbahn. Hwang hält den Rekord auf der Langbahn. Das Duell der beiden Schwimmer sorgte daher für viel Aufsehen.





Im Finale lag Hwang über eine längere Strecke hinter Sates an zweiter Stelle. Auf den letzten 50 Metern konnte er jedoch den Südafrikaner einholen und dann als erster anschlagen. Sates belegte mit 0,16 Sekunden hinter Hwang Sun-woo den zweiten Platz. Dritter wurde Danas Rapšys.