Ko Jin-young nach Sieg beim LPGA-Turnier in Busan wieder Weltranglistenerste

Ko Jin-young hat das LPGA-Turnier BMW Ladies Championship in Busan gewonnen.





Die Profigolferin startete am vierten Tag mit vier Schlägen hinter der führenden Lim Hee-jeong. Im Laufe der Partie erspielte sie sich acht Birdies und teilte sich am Ende mit 22 unter Par die Führung mit ihrer Landsmännin. Im Stechen hatte die Weltranglistenzweite dann schließlich die Nase vorn. Lim verpasste den Birdieputt, während Ko zielsicher verwandelte.





Mit ihrem Sieg hat sich Ko Jin-young auch den ersten Platz in der Weltrangliste vor Nelly Korda zurückerobert.





Die 26-Jährige feierte zudem den 200. Sieg einer Südkoreanerin auf der LPGA-Tour nach 33 Jahren. Den ersten Sieg auf der LPGA-Tour konnte im Jahr 1988 die inzwischen verstorbene Koo Ok-hee beim Standard Register Golf Tournament bejubeln. 1998 gewann die Starspielerin Park Seri vier Turniere, einschließlich den US Womens Open. Kim Mee-hun holte 1999 den zehnten Titel. Park Seri holte 2001 bei den British Open den 20. LPGA-Sieg für Südkorea. Der 100. Turniergewinn geht auf Yoo So-yeon zurück. Die USA liegen mit insgesamt 1527 Titelgewinnen unschlagbar in Führung. Südkorea rangiert aber auf Platz zwei vor Schweden und Australien.





Ko Jin-young liegt auch in mehreren Titel-Wettkämpfen in der aktuellen Saison ganz vorn. Mit 3400,150 Punkten ist sie im Race to CME Globe in Führung. Mit 176 Punkten konnte sie sich in der Kategorie „Spielerin des Jahres“ vor Nelly Korda an die Spitze setzen. In der Höhe des bisher gewonnenen Preisgeldes ist Ko Jin-young mit insgesamt 1.956.415 US-Dollar ganz nah an die führende Korda herangerückt.





Im Saisonfinale verbleiben noch zwei Turniere, die Pelican Womans Championship und die CME Group Tour.