Präsident Moon verspricht vollen Einsatz bis zum Ende der Amtszeit

Präsident Moon Jae-in hat vollen Einsatz bis zum Ende seiner Amtszeit versprochen.





Er wolle sich bis zum Schluss voll und ganz der Krisenbewältigung widmen und Anstrengungen für die Rückkehr in die Normalität und Erholung der Wirtschaft unternehmen.





Dies sagte Moon am Montag in seiner Haushaltsrede vor der Nationalversammlung.





Moon fokussierte seine Rede auf die Krisenbewältigung und darauf, Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft und Kultur in den Vordergrund zu stellen.





Südkorea war mit Beginn seiner Amtszeit mit mehreren Krisen konfrontiert. Der Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm eskalierte und konnte durch innerkoreanische Spitzentreffen und USA-Nordkorea-Gipfel entschärft werden.





Japans einseitige Ausfuhrbeschränkungen für Halbleiter-Materialien brachten die südkoreanische Wirtschaft kurzzeitig in eine bedrohliche Lage. Durch die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Zulieferer und in der Industrie für Materialien konnte die Krise jedoch in eine Chance verwandelt werden.





Südkorea ist es zudem als einem der wenigen Länder gelungen, in der Corona-Pandemie die Infektionszahlen weitgehend im Griff zu behalten. Sechs Zusatzbudgets und eine expansive Geldpolitik trugen dazu bei, dass Konsum und Investitionen langsam wieder in Schwung kommen.





Kritisiert wurde an Moons Rede, dass er aktuell wichtige Angelegenheiten nicht ansprach. Vor allem der Skandal um Landentwicklung, für den sich die Öffentlichkeit zurzeit sehr interessiert, sei kaum thematisiert worden. Es geht um mutmaßliche Korruption. Dabei gibt es auch gegen den Regierungskandidaten für die Präsidentschaftswahl Lee Jae-myung Vorwürfe, weil sich die Vorgänge in der Stadt Seongnam abspielten, als er dort Bürgermeister war.





Auch sei er auf Fehlschläge in der Immobilienpolitik, die zu einem rasanten Anstieg der Wohnpreise und schwierigeren Lebensbedingungen der Bürger führten, nicht genügend eingegangen.